2019-04-12T07:17:09+03:00
Дом. Семья

Как назовем: белым медвежатам из зоопарка предлагают придумать имена

Выборы имен для белых медвежат будет проходить в несколько этапов путем голосования
Надежда ЯРКОВА
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Медвежатам уже исполнилось четыре месяца. Фото: Наталья Лугина.Медвежатам уже исполнилось четыре месяца. Фото: Наталья Лугина.
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Новосибирцам предлагают придумать имена для белых медвежат из зоопарка.

— Вчера,11 апреля двойне белых медвежат исполнилось четыре месяца. Они быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят, уверенно бегая по всему вольеру. Брат с сестрой умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок. Они уже ловко работают передними лапами, поднимая снежки и куски льда. Также шустрые детки быстро освоилась в воде, которую не так давно пустили в бассейн к медведям. А теперь, когда они немного подросли, пришло время дать им имена, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Конкурс на лучшие имена для деток Кая и Герды будет проходить в два этапа. С 11 апреля по 1 мая зоопарк будет собирать все предложенные сибиряками варианты. По итогам первого этапа будет отобрано 10 имен, получивших наибольшее количество голосов.

— Свои варианты, как можно назвать медвежат, новосибирцы могут предложить следующими способами: либо написать сообщение в гостевой книге на сайте зоопарка, либо отправить личное сообщение на страницах зоопарка в социальных сетях, либо написать имена на листке бумаги и положить его в специальный куб, который стоит рядом с вольером белых медведей, — отметили в зоопарке.

С 3 по 24 мая пройдет второй этап — голосование, где из десяти самых популярных имен выберут два лучших. Проголосовать можно будет с помощью смс. Результаты голосования с победившими именами будут объявлены 26 мая на празднике «День медведя».

Теперь шустрой двойне надо придумать имена. Фото: Наталья Лугина.

Теперь шустрой двойне надо придумать имена. Фото: Наталья Лугина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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