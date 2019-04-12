Более 100 новосибирцев зарегистрировались на новую площадку Тотального диктанта в СибГУТИ

СЕГОДНЯ 05:32 2019-04-12T05:35:43+03:00

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Уже более ста человек зарегистрировались на новую площадку Тотального диктанта, которая открылась при поддержке «Ростелекома» в Новосибирске.Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики впервые в своих стенах примет участников всемирной акции по проверке грамотности. Текст диктанта для гостей СибГУТИ прочитает вице-президент «Ростелекома» Николай Зенин.

– Впервые «Ростелеком» стал городским партнером диктанта в Новосибирске. Для нас это совершенно новый опыт участия в таком масштабном проекте, который объединяет любителей русского языка по всему миру. При подготовке к этому дню мы не могли обойти стороной наш отраслевой университет–СибГУТИ, где учились многие наши сотрудники. 13 апреля у них будет возможность вернутся за парты и написать диктант вместе с нами, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Тотальный диктант – 2019 состоится в Новосибирске 13 апреля в 15.00. По прогнозам организаторов акции, в эту субботу за парты по всему миру сядут более 250 тысяч человек. Кроме того, одновременно с диктантом пройдет тест TruD, который позволит принять участие в акции тем, кто изучает русский язык как иностранный.

Зарегистрироваться на площадку в СибГУТИ можно на сайте totaldict.ru

ИСТОЧНИК KP.RU