«Пассажир вылетел в окно»: «Хонда» на полном ходу врезалась в дерево на Станционной, срубив его
Пассажир «Хонды» вылетел в окно, а водитель разбил голову, после удара машины об дерево, вырвав его с корнем на улице Станционной. От сильнейшего удара автомобиль лишился передней и задней части.
— Проезжая на своем служебном автомобиле по улице Станционной, перед нами выскочила на встречу Honda Domani и влетела прямо в дерево, срубив его. Остановились. Автомобиль просто как консервная банка, всмятку. В маштне было два человека, пассажир вылетел в лобовое, при этом сломал ногу, а водителя пришлось доставать, выламывая зажатые двери монтировкой до приезда спасателей, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Также очевидец добавил, что из салона машины доносился запах алкоголя.
На месте работала скорая помощь и полиция.
От удара об дерево пассажир иномарки вылетел в окно.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU