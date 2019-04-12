2019-04-12T03:29:35+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 12 апреля будет жарко

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет до плюс 12 градусов тепла.Сегодня в городе будет до плюс 12 градусов тепла.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 12 градусов тепла, по области еще теплее — до плюс 15 градусов

— В пятницу, 12 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет плюс 10-12 градусов, к ночи похолодает до минус 1- плюс 1 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, по северо-востоку местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Дневная температура будет в пределах плюс 10-15 градусов, ночная около минус 3 — плюс 2 градусов, местами до минус 8 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой днем до плюс 15 градусов и до плюс 5 градусов ночью. Завтра в городе будет еще теплее — воздух прогреется до максимальных плюс 19 градусов, а уже в воскресенье в город вернется небольшое похолодание с осадками в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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