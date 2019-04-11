2019-04-11T15:26:30+03:00
Звезды

«Одно лицо»: сестру Мити Фомина приняли за его маму

Бывший лидер группы «Hi-Fi» опубликовал снимок в соцсетях с родным человеком, подписчики не поняли с кем именно
Екатерина Иванова
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На фото Митя Фомин и его сестра Светлана.На фото Митя Фомин и его сестра Светлана.Фото: соцсети
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Митя Фомин показал фанатам семейный снимок. На нем он и его сестра Светлана.

— Только из кровати. В пижаме, которую моя мама шила мне 25 лет назад… Проводил сестру Свету, — подписал фото Митя.

Казалось бы, написано четко: на фото сестра. Но по какой-то причине многие подписчики приняли женщину за маму артиста.

— Митя, у тебя мама отлично выглядит! Здоровья ей и радости на долгие годы!

— Как вы прекрасно смотритесь с мамой, такие лучистые и добрые взгляды, очень похож на маму.

— Одно лицо с мамой, очень похожи, — пишут фанаты под снимком.

Между тем в самом посте Фомин даже дал ссылку на страничку своей мамы — Тамары. На сестру Митя действительно похож, на маму — меньше.

Кто-то из подписчиков больше внимания уделил наряду Мити:

— Хорошо, когда можно влезть в пижаму 25-летней давности…

На этом снимке Митя с мамой. Фото: соцсети

На этом снимке Митя с мамой.Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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