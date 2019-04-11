«Одно лицо»: сестру Мити Фомина приняли за его маму
Митя Фомин показал фанатам семейный снимок. На нем он и его сестра Светлана.
— Только из кровати. В пижаме, которую моя мама шила мне 25 лет назад… Проводил сестру Свету, — подписал фото Митя.
Казалось бы, написано четко: на фото сестра. Но по какой-то причине многие подписчики приняли женщину за маму артиста.
— Митя, у тебя мама отлично выглядит! Здоровья ей и радости на долгие годы!
— Как вы прекрасно смотритесь с мамой, такие лучистые и добрые взгляды, очень похож на маму.
— Одно лицо с мамой, очень похожи, — пишут фанаты под снимком.
Между тем в самом посте Фомин даже дал ссылку на страничку своей мамы — Тамары. На сестру Митя действительно похож, на маму — меньше.
Кто-то из подписчиков больше внимания уделил наряду Мити:
— Хорошо, когда можно влезть в пижаму 25-летней давности…
На этом снимке Митя с мамой.Фото: соцсети
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU