2019-04-11T13:24:48+03:00
Наука

Андрей Травников рассказал в Казани о проекте «Академгородок 2.0»

Опыт Новосибирской области может пригодиться другим регионам
Екатерина КОМЯКОВА
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Представители 19 регионов обсудили реализацию нацпроекта "Наука". Фото: nso.ruПредставители 19 регионов обсудили реализацию нацпроекта "Наука". Фото: nso.ru
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В рамках Российского венчурного форума в Казани прошел заседание рабочей подгруппы Госсовета по направлению «Наука», возглавил обсуждение губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он поделился с коллегами опытом регионального правительства по сопровождению проекта «Академгородок 2.0», во главе этой работы стоит создание комфортных условий для ученых и компаний.

— В Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2.0» реализуется комплекс мер по созданию комфортной среды, по обновлению оборудования, расширению научных исследований. Запланирована реализация 31 проекта по развитию научной и инновационной инфраструктуры и 67 проектов по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, — подчеркнул глава региона.

К примеру, в правительстве Новосибирской области поддерживают инновационные компании через субсидии на подготовку, трансфер технологий, выпуск опытной партии продукции и так далее. Подобный подход должен привлечь в регионы высококвалифицированные кадры, повысить показатели инновационных компаний.

Напомним, в рабочую группу Госсовета по направлению «Образование и наука» входят представители 19 субъектов страны. Это представители власти, науки, вузов, различных фондов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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