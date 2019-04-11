Двухметровая стена огня: новосибирские пожарные сумели остановить пожар в 150 метрах от дач

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-11T11:03:46+03:00

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В Новосибирской области спасателям удалось отвести от садового общества приближающийся природный пожар. Трава горела на площади пяти гектаров.

— Пожар обнаружили в среду днем, 10 апреля в Искитимском районе рядом с садовым обществом «Юбилейное». Огонь высотой в два метра очень быстро распространялся и приближался к постройкам на территории садового общества, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На место были отправлены пожарные расчеты из двух ближайших подразделений и патрульно-маневренная группа муниципального образования.

— Горящую полосу огня длиной один километр остановили буквально в 150 метрах от дач, которых в садовом обществе насчитывается больше ста. После того, как огонь удалось сбить, пожарные еще целый час устраняли неконтролируемый пал травы на открытой территории, — отметили в ведомстве.

Предположительно, причиной пожара стал поджог травы, виновное лицо устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU