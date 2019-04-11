«Нарушители будут съедены»: новосибирцев умилил суровый хаски, выглядывающий из машины
На улице Новосибирска горожане встретили сурового и одновременно милого пса, который с интересом наблюдает за улицей из автомобиля.
— Нарушители будут съедены, — так подписал приславший фото в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» очевидец.
Пользователи соцсетей «растаяли» при виде столь милого пса породы «хаски». Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Скорей всего, «зализаны», ну это же хаски, — поправляет один.
— Почему эти заразы таки милые, — удивляется второй.
— Виде их, постоянно стоит на парковке на улице Троллейной 12 и 14, собака всегда с ним, — отмечает третий.
— Она сама умеет окно открывать! — добавляет четвертый.
ИСТОЧНИК KP.RU