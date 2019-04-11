2019-04-11T09:24:05+03:00
Общество

В Новосибирске пройдет выставка, посвященная Монстрации

Департамент культуры «узаконил» проведение молодежного шествия
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Монстрация становится более официальной.Монстрация становится более официальной.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Монстрация выходит на новый уровень. В этом году молодежное шествие обсудили на заседании в мэрии и дали участникам зеленый свет. А кроме этого департамент культуры взялся провести посвященную Монстрации выставку.

Шествие с абсурдными плакатами проходит в Новосибирске ежегодно. В этот раз, анонсируя Монстрацию, ее организатор издал указ.

«Мэру города Новосибирска Локтю Анатолию Евгеньевичу обеспечить комфортные условия сбора участников Монстрации в полдень 1 мая у станции метро Красный проспект и прохода под музыку в стиле техно...», - «постановил» Артем Лоскутов.

«Артем Лоскутов – молодец» - глава департамента культуры Анна Терешкова рассказала о Монстрации-2019. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Лоскутов выложил «документ» в интернет. В ответ глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова пригласила монстранта на заседание. Сам он не явился, но прислал в мэрию представителя. Переговоры состоялись.

- На указ лично я отреагировала положительно. Он – художник, а это - определенный перформанс. Считаю, что он – молодец. Он поддерживает традиции, - так в эфире Радио «Комсомольская правда» Анна Терешкова похвалила Лоскутова.

Также руководительница департамента рассказала, о чем удалось договориться. План таков: Монстрация с полудня собирается у Дома офицеров, в час выдвигается к площади Ленина, затем поворачивает на Вокзальную магистраль и останавливается в Сквере Авиаторов.

- Там проходят мероприятия, а в затем мы делаем выставку в Центре изобразительного искусства в знак принятия городом этого проекта именно как художественного проекта Новосибирска, - сказала Анна Васильевна в эфире радиостанции.

«Артем Лоскутов – молодец» - глава департамента культуры Анна Терешкова рассказала о Монстрации-2019. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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