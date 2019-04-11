2019-04-11T09:12:53+03:00
Происшествия

Покушать не получилось: девочка пришла в пиццерию с украденной банковской картой

Подросток стащила рюкзак из салона красоты в Ленинском районе и пошла в пиццерию
Надежда ЯРКОВА
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Девочка пришла с украденной картой в пиццерию.Девочка пришла с украденной картой в пиццерию.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Девочка попыталась рассчитаться в пиццерии банковской картой, которую она украла вместе с документами и ключами от машины из рюкзака.

— Накануне около 7 часов вечера в студию красоты в бизнес-центре на проспекте Карла Маркса, 57 зашла девочка, которая представилась как Муслима, чтобы записаться на маникюр. Она сказала, что подождет маму, чтобы та рассчиталась заранее. За это время она рассказала, что живет на Затулинке, что мама понесла какие-то документы в офис этажом ниже, также в процессе разговора предлагала продукцию одной сетевой фирмы, — поделилась произошедшим подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Когда администратор отвлеклась, девочка украла из подсобки розовый кожаный рюкзак. В 20:08 она вышла из бизнес-центра.

Предположительно, с ней была женщина с фото. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Предположительно, с ней была женщина с фото.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В украденном рюкзаке лежал паспорт, водительское удостоверение и очень важные документы на ребенка, а также ключи от машины и кошелек с банковскими картами, деньги и беспроводные наушники. Через некоторое время владелице рюкзака стали приходить СМС о попытках списания денег с карты. Также она попала на видео из пиццерии с улицы Петухова, 16/5 с попыткой рассчитаться там картой.

На видео предположительно ее мама. Кто узнал или видел эту девочку или женщину, пожалуйста, сообщите по номерам 213-03-22, 8-913-771-91-91 или в полицию 002.

Девочка в пиццерии с украденной картой..

ИСТОЧНИК KP.RU

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