Плохая игра: новосибирец подстроил угон своей «Камри», чтобы получить миллионную страховку
Полицейские раскрыли аферу: новосибирец хотел получить миллион рублей страховки за якобы угнанную машину, которую он же и продал, подговорив знакомого.
— В сентябре прошлого года в полицию обратился житель Новосибирска с заявлением о краже его Toyota Camry, припаркованного у дома по улице Спортивной. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье — кража, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Однако выяснилось, что кража машины была инсценирована. Оперативники установили лиц, причастных к этому обману: ими оказались 46-летний владелец машины, проживающий в Ленинском районе, и его 31-летний сообщник.
— Новосибирец подал заявление о краже «Камри» после того, как его знакомый перегнал машину в одну из республик ближнего зарубежья, где и продал ее. Таким образом, владелец машины хотел получить страховую выплату в 1 миллион рублей. Уголовное дело по факту кражи автомобиля было прекращено за отсутствием факта преступления, — отметили в ведомстве.
Сейчас в полиции возбудили уголовное дело по статье — покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Также в отношении владельца машины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Сейчас оба мужчины заключены под стражу.
— Проводится расследование, мужчин проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, — добавили в полиции.
Инсценировать угон машины владельцу помог его подельник. Фото: МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU