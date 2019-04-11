Дом треснул: в центре города здание с барами и бутиками пошло пугающими трещинами
Дом в центре Новосибирска пошел пугающими трещинами, которые появились после ремонта здания.
Фасад дома на Советской, 35 пошел трещинами — весь день рабочие с помощью автовышки заделывали их, — такое сообщение появилось в сообществе «Новосибирский образ жизни» в Instagram. — Трещины на доме пошли из-за снесенной в здании стены.
Трещины на доме 50-х годов постройки, который расположен в центре города на углу улиц Советской и Ленина, заполнили большую часть фасада и идут со второго по пятый этаж.
— Ребята, нужно ваше мнение. Вот магазин снес стену и дом треснул. Как скоро дом рухнет? Или так сойдет? — задаются вопросом сибиряки.
По данным 2ГИС, в указанном жилом 5-этажном доме расположены 17 организаций, включая бары, магазины и бутики, а также антикварно-художественный салон.
ИСТОЧНИК KP.RU