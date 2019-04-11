2019-04-11T05:29:45+03:00
Общество

Дом треснул: в центре города здание с барами и бутиками пошло пугающими трещинами

После того, как в магазине снесли стену, на доме появились огромные трещины
Надежда ЯРКОВА
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На доме в центре города появились огромные трещины. Фото: www.instagram.com/na_noje.На доме в центре города появились огромные трещины. Фото: www.instagram.com/na_noje.
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Дом в центре Новосибирска пошел пугающими трещинами, которые появились после ремонта здания.

Фасад дома на Советской, 35 пошел трещинами — весь день рабочие с помощью автовышки заделывали их, — такое сообщение появилось в сообществе «Новосибирский образ жизни» в Instagram. — Трещины на доме пошли из-за снесенной в здании стены.

Трещины на доме 50-х годов постройки, который расположен в центре города на углу улиц Советской и Ленина, заполнили большую часть фасада и идут со второго по пятый этаж.

— Ребята, нужно ваше мнение. Вот магазин снес стену и дом треснул. Как скоро дом рухнет? Или так сойдет? — задаются вопросом сибиряки.

По данным 2ГИС, в указанном жилом 5-этажном доме расположены 17 организаций, включая бары, магазины и бутики, а также антикварно-художественный салон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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