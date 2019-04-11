Ночное рандеву: «Яндекс.Такси» и полицейская машина не поделили перекресток в Ленинском районе
«Яндекс.Такси» и полицейская машина не смогли разъехаться на ночной дороге в Ленинском районе.
— В третьем часу ночи на пересечении улиц Ватутина и Блюхера столкнулись хэтчбек брендированный «Яндекс.Такси» и седан Lada Priora дорожно-патрульной службы, — поделился очевидец группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
На видео видно, что у седана после столкновения оказалась уничтожена передняя часть.
Зато такая нестандартная авария позабавила пользователей соцсетей. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Они уже на полицию нападают, — шутит один.
— Закажи «Яндекс. Такси» и накажи полицейского в подарок, — подхватывает второй.
— Ну, зато не пришлось долго ждать полицию, — добавляет третий.
— Ночью, практически на пустой дороге. Встретились два одиночества, — замечает четвертый.
В полиции города прокомментировали ночное ДТП.
— По данному факту назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будут привлечен к дисциплинарной ответственности, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, — добавили в МВД по Новосибирской области.
В ведомстве также отметили, что в столкновении автомобилей никто не пострадал.
Авария "Яндекс.Такси" и полиции на Ватутина..
ИСТОЧНИК KP.RU