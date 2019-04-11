2019-04-11T06:38:33+03:00
Происшествия

Ночное рандеву: «Яндекс.Такси» и полицейская машина не поделили перекресток в Ленинском районе

Авария случилась на пустой улице около 3 часов ночи
Надежда ЯРКОВА
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Машины столкнулись ночью на пустом перекрестке. Стоп-кадр с видео.Машины столкнулись ночью на пустом перекрестке. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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«Яндекс.Такси» и полицейская машина не смогли разъехаться на ночной дороге в Ленинском районе.

— В третьем часу ночи на пересечении улиц Ватутина и Блюхера столкнулись хэтчбек брендированный «Яндекс.Такси» и седан Lada Priora дорожно-патрульной службы, — поделился очевидец группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, что у седана после столкновения оказалась уничтожена передняя часть.

Зато такая нестандартная авария позабавила пользователей соцсетей. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Они уже на полицию нападают, — шутит один.

— Закажи «Яндекс. Такси» и накажи полицейского в подарок, — подхватывает второй.

— Ну, зато не пришлось долго ждать полицию, — добавляет третий.

— Ночью, практически на пустой дороге. Встретились два одиночества, — замечает четвертый.

В полиции города прокомментировали ночное ДТП.

— По данному факту назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будут привлечен к дисциплинарной ответственности, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, — добавили в МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что в столкновении автомобилей никто не пострадал.

Авария "Яндекс.Такси" и полиции на Ватутина..

ИСТОЧНИК KP.RU

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