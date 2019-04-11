2019-04-11T03:58:30+03:00
Общество

В Новосибирске пропала девушка с волосами до талии: косит левый глаз

О ее месте нахождения ничего неизвестно с середины марта
Надежда ЯРКОВА
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О местонахождении сибирячки ничего не известно уже почти месяц. Фото: "Лиза Алерт".О местонахождении сибирячки ничего не известно уже почти месяц. Фото: "Лиза Алерт".
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Волонтеры объявили о поиске 35-летней Анны Смолиной, которая пропала в Калининском районе. О ее местонахождении ничего не известно с 14 марта 2019 года.

— Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые, длинные (до талии), прямые. Была одета в черную куртку с капюшоном (возможно), черные сапоги, косынка-платок на шее. Из особых примет: косит левый глаз, — говорится в ориентировке.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Анна Смолина, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Из особых примет отмечают, что у девушки косит левый глаз. Фото: "Лиза Алерт".

Из особых примет отмечают, что у девушки косит левый глаз. Фото: "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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