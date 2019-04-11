В Новосибирске пропала девушка с волосами до талии: косит левый глаз
Волонтеры объявили о поиске 35-летней Анны Смолиной, которая пропала в Калининском районе. О ее местонахождении ничего не известно с 14 марта 2019 года.
— Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые, длинные (до талии), прямые. Была одета в черную куртку с капюшоном (возможно), черные сапоги, косынка-платок на шее. Из особых примет: косит левый глаз, — говорится в ориентировке.
Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Анна Смолина, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
Из особых примет отмечают, что у девушки косит левый глаз. Фото: "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU