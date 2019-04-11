2019-04-11T03:31:04+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 11 апреля будет тепло до плюс 10 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 11 апреля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет тепло и сухо.Сегодня в городе будет тепло и сухо.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе днем будет до плюс 10 градусов, осадков не ожидается, утром и ночью местами туманы, возможен небольшой ветер.

— В четверг, 11 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, Температура днем будет плюс 8-10 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 5-10 градусов, ночная около минус 1-6 градусов, местами до минус 11 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам сегодня обещают ясную погоду с температурой днем до плюс 7 градусов и до плюс 2 градусов ночью. В последующие два дня ожидается заметное потепление, воздух прогреется до максимальных плюс 17 градусов, в воскресенье возможно небольшое похолодание и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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