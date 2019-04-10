Новосибирец придумал робота, который записывает людей в поликлинику

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-10T17:24:14+03:00

А сделал он это ради жены, которая не могла попасть ко врачу

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Хочешь записаться в поликлинику — звони роботу. Он справится быстрее, чем обычная регистратура. И, кстати, не нуждается в отдельном рабочем месте. Ведь робот — виртуальный. А трудиться способен не только в медицине. Создатель технологии будущего — новосибирский предприниматель Андрей Заворин, руководитель IVoice Technology:

— Это автоматизированные алгоритмы, которые принимают заказы такси, заказы на доставку воды, записывают вас ко врачу, решают наши с вами проблемы, когда мы не можем дозвониться до поликлиник, — говорит Заворин.

И признается, что изобретение сделал ради любимого человека.

— Просто решал проблему своей жены, которая не могла дозвониться в службу 124 в течение 40 минут. После 120 вызов ей сказали, что мест на запись нет, звоните завтра, — вспоминает Андрей.

Свое изобретение Заворин представил на выставке Городские технологии в Новосибирске. И такие технологии нам, действительно пригодятся.

ИСТОЧНИК KP.RU