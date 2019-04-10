Нарушителя закона отправили жить в Нигерию: приставы помогли выслать мужчину из Новосибирска

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-10T15:22:42+03:00

Приставы проводили гостя до Москвы и сделали фото в аэропорту.

Молодой человек незаконно жил в России. Пришлось оплатить ему билет до Лагоса

Изменить размер текста: A A

Суд распорядился выслать нарушителя закона в Нигерию. Такова судьба молодого человека, который приехал из Африки и незаконно жил в Новосибирске.

- Гражданин прилетел в город Новосибирск в декабре 2017 года и незаконно пребывал на территории Российской Федерации, - рассказывают об иностранце в областном управлении ФССП России.

У 29-летнего парня истек срок временного пребывания, и он оставался в стране матрешек, медведей и балалайки незаконно.

Нарушитель попался правоохранителям, и суд распорядился: оштрафовать на 2 тысячи рублей. А еще – выдворить из России.

- В сопровождении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов иностранец отправился домой вначале из Новосибирска в Москву, а оттуда рейсом Москва – Абу-даби – Лагос, - подводят итог сотрудники ФССП.

Кстати, билет, как поясняют в ведомстве, достался «засидевшемуся в гостях» мужчине за счет казны.

Мужчину отправили в рейс за 12 тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU