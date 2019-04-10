2019-04-10T12:11:30+03:00
Происшествия

Бессмысленное преступление: в Новосибирске раскрыто заказное убийство 11-летней давности

Мужчина заплатил 400 тысяч рублей за смерть падчерицы, рассчитывая получить ее квартиру
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Заказчик заплатил 400 тысяч рублей за убийство падчерицы, но не получил наследство, на которое рассчитывал.Заказчик заплатил 400 тысяч рублей за убийство падчерицы, но не получил наследство, на которое рассчитывал.
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Новосибирские сыщики раскрыли заказное убийство 11-летней давности. Задержано трое мужчин, причастных к преступлению. Еще один умер, пока следствие было приостановлено.

- В декабре 2007 около 9 часов утра в подъезде дома по улице Дачная города Новосибирска было обнаружено тело женщины с ножевым ранением в области грудной клетки с повреждением сердца. Потерпевшая незамедлительно была доставлена в медицинское учреждение, где через непродолжительный промежуток времени от полученных телесных повреждений скончалась, - сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

Тогда сыщики тщетно искали убийцу. Так и не удалось понять, кто и почему лишил женщину жизни. Следствие приостановили. Но спустя годы появилась новая ниточка. Правоохранители потянули за нее, и распутали криминальный клубок.

По данным СКР, убийство женщины заказал ее отчим. Заказал, когда умерла его жена (мать жертвы). Мужчина решил избавиться от взрослой падчерицы, чтобы унаследовать оставшуюся у нее квартиру.

Преступник посвятил в свои планы знакомого, которому пообещал 400 тысяч за криминальную работу. Тот нашел еще двоих…

- Злоумышленники выезжали по месту проживания жертвы, следили за ней, изучили маршрут передвижения и время выхода из квартиры, - описывает подготовку к преступлению Следственный комитет. - 21 декабря 2007 года трое мужчин прибыли на адрес проживания женщины. Согласно распределенным ролям, один из мужчин нанес ножом не менее двух ударов в область груди, а двое других находились на улице и следили за обстановкой.

Теперь, спустя годы, соучастники задержаны. Кроме одного, который в 2016 году умер. И это – именно тот преступник, который наносил смертельные удары.

А заказчик преступления так и не завладел квартирой – она досталась дочери падчерицы, то есть неродной внучке заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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