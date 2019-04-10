2019-04-10T09:43:27+03:00
Общество

Словно в пустыне: в Новосибирске машины тонут в дорожной пыли

В Новосибирске проезжавшие машины накрыло и растворило в дорожной пыли
Надежда ЯРКОВА
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На дороге машины исчезли в облаке поднятой дорожной пыли. Стоп-кадр с видео Михаила Мезенцева.На дороге машины исчезли в облаке поднятой дорожной пыли. Стоп-кадр с видео Михаила Мезенцева.
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Новосибирский общественник Михаил Мезенцев возмутился уборкой дорог в городе, во время которых машины просто скрывает за слоем пыли, поднявшейся от дорожных машин.

— Я конечно могу ошибаться, но вместо того чтобы со всех каналов кричать о начале борьбы с пылью, достаточно было просто начать ее убирать своевременно. В данном случае, своевременно — это когда она еще в виде толстого слоя грязи лежала вдоль дорог, а не тогда, когда высохла и полетела, — делится своим возмущением на своей странице в Фейсбуке Михаил Мезенцев.

Он добавил, что данное видео снято 3 года назад на Красном проспекте. Новосибирец задается вопросом: «Что изменилось за эти годы...?».

В Новосибирске проезжавшие машины накрыло и растворило в дорожной пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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