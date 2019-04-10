Прекрасный «Кактус»! Новосибирские студенты выиграли поездку на всероссийский медиафестиваль

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-10T08:56:18+03:00

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С 18 по 21 апреля в Москве пройдет фестиваль «Вместе медиа». Традиционно в нем участвует как молодежь, так и опытные журналисты.

- Журналистов, медиаменеджеров, студентов ждут деловые визиты в редакции московских медиахолдингов, лекции и практические мастерские от профессионалов медиаиндустрии, а также ежедневные дискуссии, активные обсуждения и общение с коллегами, - обещают организаторы.

Кроме этого на фестивале будут определены победители ежегодного профессионального конкурса. Работы – радиопрограммы, интернет-тексты и подкасты – собраны со всей России. В одной из номинаций до финального этапа дошли и студенты НГУ, которые трудятся на студенческом интернет-радио «Кактус».

Ребята получили приглашение на фестиваль за счет организаторов. А сделав регистрационный взнос, участвовать в нем могут и все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU