Подошла со спины с ножом: сибирячка, оплакивая смерть своего сожителя, зарезала родного сына

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-10T08:13:51+03:00

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Ленинский районный суд вынес приговор 54-летней Светлане Колесниковой, которая в алкогольном опьянении в ночь с 25 на 26 ноября 2018 года убила своего 31-летнего сына, который не давал ей выпить, ножом в грудь.

— Сразу после задержания женщина поясняла, что очень переживала о смерти своего сожителя и с 9 ноября каждый день пила. Сын ее останавливал, забирал спиртное и не давал деньги на его покупку, а также не выпускал ее из дома, из-за чего у них возникали конфликты, однако женщине удалось выпить, в тайне от сына. 25 ноября, выпив «четвертушку» водки, она взяла нож, подошла со спины к сыну, который сидел в наушниках за компьютерном столом и смотрел фильм, и нанесла удар ножом в шею. После этого женщина помыла нож и легла спать. Проснувшись, она увидела сына сидящего за компьютерным столом, уже мертвым и позвонила в полицию, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Уже в суде Колесникова изменила свои показания, пытаясь убедить, что ее сына убили посторонние лица, а она оговорила себя, находясь в шоковом состоянии от случившегося.

Однако ее версия была опровергнута показаниями соседей, которые пояснили, что 25 и 26 ноября 2018 года к Колесниковым никто из посторонних не приходил.

— Суд признал женщину виновной в умышленном причинении смерти, отправив ее на 9 лет с ограничением свободы на срок 1 год с в исправительную колонию общего режима, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU