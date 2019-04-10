Поделило берега: под Новосибирском талые воды оставили жителей деревень без переправы

СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-10T07:37:44+03:00

Паводок смыл переправу между деревнями «Еланка» и «Покровка» в Новосибирской области

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Теперь местные жители не знают, как им перебираться на другую сторону. Ведь из-за паводка дамбу, по которой они перебирались смыло водой.

— Весенние паводки внесли свои изменения в переправу через реку «Омку», что течет между деревнями «Еланка» и «Покровка» За чей счет и в какое время восстановят дамбу — неизвестно, — поделилась местная жительница в паблике «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, что между двумя сторонами берега просто потоки воды, а переправы не стало. Да и расстояние между берегами приличное.

— Теперь в деревню не попасть людям просто не выехать и не заехать как жить? — задается вопросом сибирячка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702209" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском паводок смыл переправу между деревнями..

ИСТОЧНИК KP.RU