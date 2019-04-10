Поделило берега: под Новосибирском талые воды оставили жителей деревень без переправы
Теперь местные жители не знают, как им перебираться на другую сторону. Ведь из-за паводка дамбу, по которой они перебирались смыло водой.
— Весенние паводки внесли свои изменения в переправу через реку «Омку», что течет между деревнями «Еланка» и «Покровка» За чей счет и в какое время восстановят дамбу — неизвестно, — поделилась местная жительница в паблике «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
На видео видно, что между двумя сторонами берега просто потоки воды, а переправы не стало. Да и расстояние между берегами приличное.
— Теперь в деревню не попасть людям просто не выехать и не заехать как жить? — задается вопросом сибирячка.
Под Новосибирском паводок смыл переправу между деревнями..
ИСТОЧНИК KP.RU