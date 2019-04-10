2019-04-10T07:37:44+03:00
Общество

Поделило берега: под Новосибирском талые воды оставили жителей деревень без переправы

Паводок смыл переправу между деревнями «Еланка» и «Покровка» в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Жители деревень теперь разделены водой. Стоп-кадр с видео "ЧП Новосибирск".Жители деревень теперь разделены водой. Стоп-кадр с видео "ЧП Новосибирск".
Изменить размер текста:

Теперь местные жители не знают, как им перебираться на другую сторону. Ведь из-за паводка дамбу, по которой они перебирались смыло водой.

— Весенние паводки внесли свои изменения в переправу через реку «Омку», что течет между деревнями «Еланка» и «Покровка» За чей счет и в какое время восстановят дамбу — неизвестно, — поделилась местная жительница в паблике «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, что между двумя сторонами берега просто потоки воды, а переправы не стало. Да и расстояние между берегами приличное.

— Теперь в деревню не попасть людям просто не выехать и не заехать как жить? — задается вопросом сибирячка.

Под Новосибирском паводок смыл переправу между деревнями..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Под музыку в стиле техно»: Лоскутов издал Указ о проведении шествия с плакатами в центре города
Прокуратура и СКР проводят проверку в связи с избиением подростков в Барабинске
Открылись и сразу на улицу: из крупного торгового центра эвакуировали посетителей и персонал
Коллапс в центре: на Красном проспекте собрался «паровозик» из пяти машин
Ушел ночью и пропал: в Дзержинском районе ищут новосибирца с протезами вместо ног
Опасная находка и Iphone: случайно выстреливший в работника магазина вор получил 4 года колонии
Погода на день в Новосибирске: 10 апреля будет до плюс 10 градусов, возможен дождь
«Повезло такое снять»: видео, как выдра играет с камнем, позабавило соцсети
В новосибирском торговом центре женщина упала с 4 этажа
«Мгновенная карма»: сибирячка рассмешила «Инстаграм» танцами на кухне
В бикини на льду: сибирячка устроила «сказочную» фотосессию на водохранилище