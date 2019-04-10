2019-04-10T07:01:08+03:00
Общество

«Под музыку в стиле техно»: Лоскутов издал Указ о проведении шествия с плакатами в центре города

«Монстрация» проходит в городе каждый год, но вот заявляет о ней ее создатель каждый раз по-разному
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
"Монстрация" проходит в городе каждый год в мае."Монстрация" проходит в городе каждый год в мае.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Скандальный новосибирский художник Артем Лоскутов в необычной форме уведомил мэрию о проведении очередного ежегодного шествия. Указ от 9 апреля он отправил для ознакомления в приемную ведомства.

— В связи с проведением праздничной Монстрации — 2019. Посвященной Первомаю постановляю мэру города Новосибирска Локтю Анатолию Евгеньевичу обеспечить комфортные условия сбора участников «Монстрации» в полдень 1 мая у станции метро «Красный проспект» и прохода под музыку в стиле техно по Красному проспекту сквозь оперный театр с фурою по сцене (он для того и построен) непосредственно в сторону какого-нибудь музея, — говорится в Указе Артема Лоскутова, который он опубликовал у себя в Twitter.

Помимо этого, в своем Указе Лоскутов просит предоставить пространство для «самых классных плакатов», а мэрам других городов предложил рассмотреть возможность проведения «Монстрации» у себя.

Вот такой Указ издал Артем Лоскутов. Фото: соцсети.

Вот такой Указ издал Артем Лоскутов. Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поделило берега: под Новосибирском талые воды оставили жителей деревень без переправы
Прокуратура и СКР проводят проверку в связи с избиением подростков в Барабинске
Открылись и сразу на улицу: из крупного торгового центра эвакуировали посетителей и персонал
Коллапс в центре: на Красном проспекте собрался «паровозик» из пяти машин
Ушел ночью и пропал: в Дзержинском районе ищут новосибирца с протезами вместо ног
Опасная находка и Iphone: случайно выстреливший в работника магазина вор получил 4 года колонии
Погода на день в Новосибирске: 10 апреля будет до плюс 10 градусов, возможен дождь
«Повезло такое снять»: видео, как выдра играет с камнем, позабавило соцсети
В новосибирском торговом центре женщина упала с 4 этажа
«Мгновенная карма»: сибирячка рассмешила «Инстаграм» танцами на кухне
В бикини на льду: сибирячка устроила «сказочную» фотосессию на водохранилище