«Под музыку в стиле техно»: Лоскутов издал Указ о проведении шествия с плакатами в центре города

СЕГОДНЯ 07:00 2019-04-10T07:01:08+03:00

"Монстрация" проходит в городе каждый год в мае. Фото: Влад КОМЯКОВ

«Монстрация» проходит в городе каждый год, но вот заявляет о ней ее создатель каждый раз по-разному

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Скандальный новосибирский художник Артем Лоскутов в необычной форме уведомил мэрию о проведении очередного ежегодного шествия. Указ от 9 апреля он отправил для ознакомления в приемную ведомства.

— В связи с проведением праздничной Монстрации — 2019. Посвященной Первомаю постановляю мэру города Новосибирска Локтю Анатолию Евгеньевичу обеспечить комфортные условия сбора участников «Монстрации» в полдень 1 мая у станции метро «Красный проспект» и прохода под музыку в стиле техно по Красному проспекту сквозь оперный театр с фурою по сцене (он для того и построен) непосредственно в сторону какого-нибудь музея, — говорится в Указе Артема Лоскутова, который он опубликовал у себя в Twitter.

Помимо этого, в своем Указе Лоскутов просит предоставить пространство для «самых классных плакатов», а мэрам других городов предложил рассмотреть возможность проведения «Монстрации» у себя.

Вот такой Указ издал Артем Лоскутов. Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU