Открылись и сразу на улицу: из крупного торгового центра эвакуировали посетителей и персонал
Сегодня утром в ТРЦ «Галерея Новосибирск» сработала пожарная тревога
Посетителей и работников "Галереи" вывели на улицу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Из торгового центра в Центральном районе более сотни посетителей и работников эвакуировали на улицу.
— В ТРЦ «Галерея Новосибирск» около 9 утра сработала пожарная тревога. Всех посетителей и персонал вывели на улицу, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Также к зданию съехались пожарные машины.
По словам очевидца, тревога была учебная, в ближайшее время работа торгового центра будет восстановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU