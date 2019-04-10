Открылись и сразу на улицу: из крупного торгового центра эвакуировали посетителей и персонал

СЕГОДНЯ 06:27 2019-04-10T06:27:45+03:00

Посетителей и работников "Галереи" вывели на улицу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня утром в ТРЦ «Галерея Новосибирск» сработала пожарная тревога

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Из торгового центра в Центральном районе более сотни посетителей и работников эвакуировали на улицу.

— В ТРЦ «Галерея Новосибирск» около 9 утра сработала пожарная тревога. Всех посетителей и персонал вывели на улицу, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также к зданию съехались пожарные машины.

По словам очевидца, тревога была учебная, в ближайшее время работа торгового центра будет восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU