Коллапс в центре: на Красном проспекте собрался «паровозик» из пяти машин
В Центральном районе авария с участием пяти машин затруднила проезд по Красному проспекту.
— На Красном проспекте, перед площадью Ленина образовался «паровозик» из пяти автомобилей, среди которых можно разглядеть два внедорожника — Lexus и Toyota Land Cruiser и универсал, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»
По словам очевидца, столкновение спровоцировало гигантский затор на Красном проспекте от пересечения с улицей Писарева до перекрестка с Орджоникидзе.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения машин на данном участке составляет всего 5 км/ч. В целом состояние на дорогах города сегодня оценивается в средние 6 баллов.
На Красном проспекте столкнулись сразу пять машин.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU