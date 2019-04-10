Коллапс в центре: на Красном проспекте собрался «паровозик» из пяти машин

СЕГОДНЯ 05:52 2019-04-10T06:07:30+03:00

Среди столкнувшихся машин можно увидеть два внедорожника: Lexus и Toyota Land Cruiser. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Центральном районе авария с участием пяти машин затруднила проезд по Красному проспекту.

— На Красном проспекте, перед площадью Ленина образовался «паровозик» из пяти автомобилей, среди которых можно разглядеть два внедорожника — Lexus и Toyota Land Cruiser и универсал, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»

По словам очевидца, столкновение спровоцировало гигантский затор на Красном проспекте от пересечения с улицей Писарева до перекрестка с Орджоникидзе.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения машин на данном участке составляет всего 5 км/ч. В целом состояние на дорогах города сегодня оценивается в средние 6 баллов.

На Красном проспекте столкнулись сразу пять машин.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU