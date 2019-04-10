2019-04-10T06:07:30+03:00
Происшествия

Коллапс в центре: на Красном проспекте собрался «паровозик» из пяти машин

Массовое ДТП в центре Новосибирска создало огромную пробку
Надежда ЯРКОВА
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Среди столкнувшихся машин можно увидеть два внедорожника: Lexus и Toyota Land Cruiser.Среди столкнувшихся машин можно увидеть два внедорожника: Lexus и Toyota Land Cruiser.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Центральном районе авария с участием пяти машин затруднила проезд по Красному проспекту.

— На Красном проспекте, перед площадью Ленина образовался «паровозик» из пяти автомобилей, среди которых можно разглядеть два внедорожника — Lexus и Toyota Land Cruiser и универсал, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»

По словам очевидца, столкновение спровоцировало гигантский затор на Красном проспекте от пересечения с улицей Писарева до перекрестка с Орджоникидзе.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения машин на данном участке составляет всего 5 км/ч. В целом состояние на дорогах города сегодня оценивается в средние 6 баллов.

На Красном проспекте столкнулись сразу пять машин. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На Красном проспекте столкнулись сразу пять машин.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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