Ушел ночью и пропал: в Дзержинском районе ищут новосибирца с протезами вместо ног
Новосибирские волонтеры объявили о поиске местного жителя — Евгения Гизатулина 1985 года рождения.
— 7 апреля около 12 ночи мужчина ушел из дома по улице Ставрольский переулок в Дзержинском районе в сторону улицы Технической и до настоящего момента местонахождение неизвестно, — сообщает «ДоброСпас Новосибирск».
Приметы: на вид мужчине 34 года, рост высокий, среднего телосложения, волосы короткие, темно — русые. Был одет в зимнюю куртку синего цвета со светоотражающими полосами и с надписью «ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ», черные спортивные штаны, кофту и ботинки темного цвета.
Из особых примет: у мужчины ампутированы две ноги, он ходит на протезах.
Знающих что-либо о местонахождении Евгения, просят сообщить по телефонам: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.
У пропавшего новосибирца протезы вместо ног. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU