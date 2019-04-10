2019-04-10T05:00:36+03:00
Общество

Ушел ночью и пропал: в Дзержинском районе ищут новосибирца с протезами вместо ног

О местонахождении мужчины ничего не известно уже 3 дня
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина ушел из дома в Дзержинском районе. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск".Мужчина ушел из дома в Дзержинском районе. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск".
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Новосибирские волонтеры объявили о поиске местного жителя — Евгения Гизатулина 1985 года рождения.

— 7 апреля около 12 ночи мужчина ушел из дома по улице Ставрольский переулок в Дзержинском районе в сторону улицы Технической и до настоящего момента местонахождение неизвестно, — сообщает «ДоброСпас Новосибирск».

Приметы: на вид мужчине 34 года, рост высокий, среднего телосложения, волосы короткие, темно — русые. Был одет в зимнюю куртку синего цвета со светоотражающими полосами и с надписью «ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ», черные спортивные штаны, кофту и ботинки темного цвета.

Из особых примет: у мужчины ампутированы две ноги, он ходит на протезах.

Знающих что-либо о местонахождении Евгения, просят сообщить по телефонам: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

У пропавшего новосибирца протезы вместо ног. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск".

У пропавшего новосибирца протезы вместо ног. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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