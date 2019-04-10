2019-04-10T04:29:14+03:00
Происшествия

Опасная находка и Iphone: случайно выстреливший в работника магазина вор получил 4 года колонии

Новосибирец нашел на помойке пистолет и решил пойти с ним на дело
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина нашел пистолет и решил украсть "Айфон" из салона связи.Мужчина нашел пистолет и решил украсть "Айфон" из салона связи.Фото: Архив "КП"
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В Октябрьском районе Новосибирска местному жителю вынесен приговор за дерзкое ограбление салона сотовой связи.

— Как стало известно, 11 октября 2018 года 28-летний Андрей Иваненко возле мусорных баков у дома по улице Лежена, 10 в Октябрьском районе нашел полимерный пакет с огнестрельным оружием и боеприпасами в количестве 4 штук. Свою находку он положил в сумку, после чего направился в салон связи «Билайн» на улице Б. Богаткова, 206. В салоне, под предлогом покупки сотового телефона Iphone 8, он попросил сотрудника офиса показать ему «Айфон». Работник достал с витрины сотовый телефон и передал ему. Иваненко, не заплатив за телефон, решил уйти с ним, однако сотрудник его остановил, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Тогда Иваненко достал из сумки найденный ранее пистолет, передернул затвор, и направил заряженное оружие на преградившего ему выход сотрудника. Когда новосибирец снова попытался выйти, сотрудник салона схватил его за руку, в которой находился пистолет, и вывернул ее, пытаясь задержать последнего.

— В ходе борьбы вооруженный Иваненко нажал на курок пистолета и выстрелил, попав в голову находящегося позади него другого сотрудника, что позднее оценили как тяжкий вред здоровью, — добавили в ведомстве.

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям: за незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов; покушение на грабеж; угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Новосибирца приговорили к 4 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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