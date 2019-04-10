Погода на день в Новосибирске: 10 апреля будет до плюс 10 градусов, возможен дождь

СЕГОДНЯ 03:31 2019-04-10T03:32:39+03:00

Сегодня по области днем возможны дожди, а ночью - мокрый снег. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет теплая погода с температурой днем до плюс 10 градусов, по области возможны осадки: днем — дожди, ночью — мокрый снег.

— В среду, 10 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 8-10 градусов, к ночи похолодает до 0 — минус 2 градусов, в пригороде до минус 4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, по северу местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем возможен дождь. Дневная температура будет в пределах плюс 5-10 градусов, ночная около минус 4 — плюс 1 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой днем до плюс 8 градусов и до минус 3 градусов ночью. В последующие дни в городе будет еще жарче — к субботе воздух прогреется до плюс 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU