Погода на день в Новосибирске: 10 апреля будет до плюс 10 градусов, возможен дождь
Сегодня в городе будет теплая погода с температурой днем до плюс 10 градусов, по области возможны осадки: днем — дожди, ночью — мокрый снег.
— В среду, 10 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 8-10 градусов, к ночи похолодает до 0 — минус 2 градусов, в пригороде до минус 4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
По области также будет переменная облачность, без осадков, по северу местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем возможен дождь. Дневная температура будет в пределах плюс 5-10 градусов, ночная около минус 4 — плюс 1 градусов.
На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой днем до плюс 8 градусов и до минус 3 градусов ночью. В последующие дни в городе будет еще жарче — к субботе воздух прогреется до плюс 17 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU