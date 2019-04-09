«Повезло такое снять»: видео, как выдра играет с камнем, позабавило соцсети

СЕГОДНЯ 20:11 2019-04-09T20:11:30+03:00

Выдра играет с камнем и на суше, и в воде. Фото: Анна НОВИКОВА/www.youtube.com/channel/UCCtbjXEmFn040J2uNwdXKNQ

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Сибирячка Анна Новикова частенько бывает в зоопарке, и с удовольствием снимает там забавные видео для своих подписчиков. Свой новый ролик Анна сняла у вольера с выдрами: у нее получилось заснять момент, как выдра играет с камнем.

- Выдры, которые попали ко мне в кадр, называются азиатские бескоготные. Прибыли они из Чехии в конце сентября, а родились в 2017 году. Это пара, - немного рассказала биографию своих пушистых моделей сибирячка.

Камень в вольере особо приглянулся выдре-мальчику:

- Он этот камень не выпускает: «игрушка» редко падает у него. Он с этим камнем даже в воде играет, - продолжает Анна.

А пользователи соцсетей в восторге от веселого видео и не скупятся на комплиметы в адрес Анны:

- Как повезло такое снять! Бесподобно, - восхищаются пользователи соцсетей.

Видео, как выдра играет с камнем, позабавило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU