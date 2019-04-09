«Повезло такое снять»: видео, как выдра играет с камнем, позабавило соцсети
Сибирячка Анна Новикова частенько бывает в зоопарке, и с удовольствием снимает там забавные видео для своих подписчиков. Свой новый ролик Анна сняла у вольера с выдрами: у нее получилось заснять момент, как выдра играет с камнем.
- Выдры, которые попали ко мне в кадр, называются азиатские бескоготные. Прибыли они из Чехии в конце сентября, а родились в 2017 году. Это пара, - немного рассказала биографию своих пушистых моделей сибирячка.
Камень в вольере особо приглянулся выдре-мальчику:
- Он этот камень не выпускает: «игрушка» редко падает у него. Он с этим камнем даже в воде играет, - продолжает Анна.
А пользователи соцсетей в восторге от веселого видео и не скупятся на комплиметы в адрес Анны:
- Как повезло такое снять! Бесподобно, - восхищаются пользователи соцсетей.
Видео, как выдра играет с камнем, позабавило соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU