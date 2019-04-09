2019-04-09T20:11:30+03:00
Дом. Семья

«Повезло такое снять»: видео, как выдра играет с камнем, позабавило соцсети

Сибирячка выложила в соцсети веселый ролик из новосибирского зоопарка
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Выдра играет с камнем и на суше, и в воде. Фото: Анна НОВИКОВА/www.youtube.com/channel/UCCtbjXEmFn040J2uNwdXKNQВыдра играет с камнем и на суше, и в воде. Фото: Анна НОВИКОВА/www.youtube.com/channel/UCCtbjXEmFn040J2uNwdXKNQ
Изменить размер текста:

Сибирячка Анна Новикова частенько бывает в зоопарке, и с удовольствием снимает там забавные видео для своих подписчиков. Свой новый ролик Анна сняла у вольера с выдрами: у нее получилось заснять момент, как выдра играет с камнем.

- Выдры, которые попали ко мне в кадр, называются азиатские бескоготные. Прибыли они из Чехии в конце сентября, а родились в 2017 году. Это пара, - немного рассказала биографию своих пушистых моделей сибирячка.

Камень в вольере особо приглянулся выдре-мальчику:

- Он этот камень не выпускает: «игрушка» редко падает у него. Он с этим камнем даже в воде играет, - продолжает Анна.

А пользователи соцсетей в восторге от веселого видео и не скупятся на комплиметы в адрес Анны:

- Как повезло такое снять! Бесподобно, - восхищаются пользователи соцсетей.

Видео, как выдра играет с камнем, позабавило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новосибирском торговом центре женщина упала с 4 этажа
«Мгновенная карма»: сибирячка рассмешила «Инстаграм» танцами на кухне
В бикини на льду: сибирячка устроила «сказочную» фотосессию на водохранилище
Предчувствие родственников помогло полицейским раскрыть убийство восьмилетней давности
«Рядом нашли ее вещи и паспорт»: установлена личность женщины, голое тело которой нашли на озере
Андрей Травников поручил составить список ветеранов, чьи дома нуждаются в ремонте
Смотрите бесплатно новый сезон «Игры престолов» вместе с МТС ТВ!
Кто круче: 160 лучших кондитеров встретятся в Новосибирске
Бабушки-одуванчики: сотрудницы психбольницы обокрали пациентов на 2 миллиона рублей
Смычки и кожаные корсеты: три девушки забрались в горы, чтобы снять клип на песню Depeshe Mode
Среди белого дня: новосибирцев напугал разгуливающий по площади Ленина в балахоне и маске с рогами человек
Страшная находка: на озере Спартак нашли вмерзшее в лед тело женщины
ЧП во время проверки: в торговом центре на Зорге с потолка хлынула вода
Отобрали сумку с документами и сотовый телефон: двое мужчин вызвали такси и ограбили водителя.
Под Новосибирском подростки угнали автомобиль и продали его за 15 тысяч рублей
К дому не подъехать: новосибирские спасатели несли больного мужчину на руках по раскисшей грязи
«Это открыли шашлычный сезон»: Калининский район затянуло пугающей черной дымкой
Полмиллиарда на шесть детсадов: региональное правительство увеличит финансирование соцобъектов
«Выбила стекло и смяла заднюю часть»: бетонная плита рухнула с длинномера на пассажирский автобус
На скорости 140 км/ч: на площади Лунинцев «Субару», высекая искры, пролетел через кольцо и врезался в столб
Ехала в электричке: под Новосибирском в конце марта пропала женщина в красной куртке
Погода на день в Новосибирске: 9 апреля будет плюс 11 градусов
Попробуй приручить: разноглазый кот-великан ведет себя, как камень
Деньги, яблоки и варенье: после публикации «КП» медведям, брошенным цирком, собрали помощь