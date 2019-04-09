В новосибирском торговом центре женщина упала с 4 этажа

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-09T19:01:55+03:00

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Во вторник, 9 апреля, ЧП произошло в торговом центре «Горский»: там с четвертого этажа упала посетительница.

- По словам очевидцев, пострадавшая сибирячка жива, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». – Ее увезли на «Скорой помощи».

Теперь пользователи соцсетей пытаются понять, что произошло с женщиной в торговом центре.

- Как так то?- недоумевают одни. - Но слава богу, что жива! Здоровья и выздоровления!

- Когда она упала, то говорила, что не хочет жить, - намекают другие очевидцы на то, что женщина пыталась совершить самоубийство.

- Сколько случаев было, когда забирались на перила, чтобы сфотографироваться, и падали, - предполагают третьи.

- Она на перилах сидела: к ней подошёл охранник, попросил слезть. Она одернулась и упала, - сообщают четвертые.

Как бы то ни было, разобраться во всем произошедшем в ближайшее время предстоит правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU