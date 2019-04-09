В новосибирском торговом центре женщина упала с 4 этажа
Во вторник, 9 апреля, ЧП произошло в торговом центре «Горский»: там с четвертого этажа упала посетительница.
- По словам очевидцев, пострадавшая сибирячка жива, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». – Ее увезли на «Скорой помощи».
Теперь пользователи соцсетей пытаются понять, что произошло с женщиной в торговом центре.
- Как так то?- недоумевают одни. - Но слава богу, что жива! Здоровья и выздоровления!
- Когда она упала, то говорила, что не хочет жить, - намекают другие очевидцы на то, что женщина пыталась совершить самоубийство.
- Сколько случаев было, когда забирались на перила, чтобы сфотографироваться, и падали, - предполагают третьи.
- Она на перилах сидела: к ней подошёл охранник, попросил слезть. Она одернулась и упала, - сообщают четвертые.
Как бы то ни было, разобраться во всем произошедшем в ближайшее время предстоит правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU