«Мгновенная карма»: сибирячка рассмешила «Инстаграм» танцами на кухне
Танцовщица Полина Дубкова перебралась из Новосибирска в Москву больше года назад, и сейчас покоряет «Инстаграм» танцевальными видео. В своем последнем ролике девушка решила немного повеселиться и устроить на кухне танцевальный батл вместе со своим коллегой. Но парень настолько увлекся танцем, что ударился о дверцу шкафа. Разумеется, все это было по сценарию, и коллега Полины ради эффектного кадра не пострадал.
- Довыпендривался! Кто круче станцевал? – с юмором написала в посте с роликом Полина.
А пользователи соцсетей шуточное видео и старания танцоров оценили: видео уже набрало более 355 тысяч просмотров и тысячу комментариев.
- Полечка, что ты творишь, - смеются одни.
- Оба круто станцевали, - уверены другие.
- Мгновенная карма, - юморят третьи.
- Я не могу, смеюсь в голос! Пересматриваю уже 100 раз, - пишут четвертые.
Сибирячка рассмешила «Инстаграм» танцами на кухне.
ИСТОЧНИК KP.RU