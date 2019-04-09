«Мгновенная карма»: сибирячка рассмешила «Инстаграм» танцами на кухне

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-09T18:21:11+03:00

Ролик Полины Дубковой за несколько часов набрал более 355 тысяч просмотров

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Танцовщица Полина Дубкова перебралась из Новосибирска в Москву больше года назад, и сейчас покоряет «Инстаграм» танцевальными видео. В своем последнем ролике девушка решила немного повеселиться и устроить на кухне танцевальный батл вместе со своим коллегой. Но парень настолько увлекся танцем, что ударился о дверцу шкафа. Разумеется, все это было по сценарию, и коллега Полины ради эффектного кадра не пострадал.

- Довыпендривался! Кто круче станцевал? – с юмором написала в посте с роликом Полина.

А пользователи соцсетей шуточное видео и старания танцоров оценили: видео уже набрало более 355 тысяч просмотров и тысячу комментариев.

- Полечка, что ты творишь, - смеются одни.

- Оба круто станцевали, - уверены другие.

- Мгновенная карма, - юморят третьи.

- Я не могу, смеюсь в голос! Пересматриваю уже 100 раз, - пишут четвертые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702140" frameborder="0"></iframe> Сибирячка рассмешила «Инстаграм» танцами на кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU