2019-04-09T16:57:51+03:00
Общество

В бикини на льду: сибирячка устроила «сказочную» фотосессию на водохранилище

Елена Прихожай уверяет, что модели ради откровенных кадров мерзнуть не пришлось
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Прихожай сделала это фото, когда на улице было плюс 9 градусов. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.Елена Прихожай сделала это фото, когда на улице было плюс 9 градусов. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.
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Новосибирский фотограф Елена Прихожай частенько балует подписчиков пикантными снимками. И ради того, чтобы получить откровенные фото, она вместе с моделями решается на экстремальные эксперименты. Например, во время последней фотосессии ее модель в одном бикини и легком палантине оказалась на льду обского водохранилища.

- Было тепло, моя модель не замерзла, - уверяет Елена. - Сама девушка – преподаватель школы восточных танцев. Мы давно хотели сделать красно- белую серию со снегом и лепестками роз, ждали апреля и тепла. В качестве темы для фотосессии придумали сказку о том, как злой горный царь заковал красавицу во льдах, а ее любимый пришел и спас ее, кинув на воду розовые лепестки.

С аксессуарами для съемок заморачиваться особо не пришлось: подошел один из костюмов танцовщицы. И на самом льду почти без одежды девушка все же не сидела.

- Девушка позировала на белом мехе, но на снимках его не видно, потому что он со снегом сливается, - открыла небольшой секрет съемок Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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