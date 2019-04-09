Предчувствие родственников помогло полицейским раскрыть убийство восьмилетней давности
Плохое предчувствие сибирячки помогло новосибирским силовикам раскрыть преступление. Долгие годы жительница Кемеровской области не могла выйти на связь со своим братом, который жил в соседнем регионе. Последний раз родственники общались в 2010 году. Женщина не могла до него не дозвониться, не дописаться, в итоге решила навестить лично. В апреле она приехала в Черепановский район Новосибирской области, где жил ее родственник, и попыталась найти его там самостоятельно.
— Попытки оказались тщетными, тогда она обратилась с заявлением в местный отдел полиции, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Оперативники быстро нашли сожительницу пропавшего мужчины, та «плавала» в показаниях, а потом созналась: «Я его убила». Оказалось, преступление произошло в начале 2011 года. Останки погибшего уже найдены и отправлены на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU