Предчувствие родственников помогло полицейским раскрыть убийство восьмилетней давности

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-09T16:15:34+03:00

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Плохое предчувствие сибирячки помогло новосибирским силовикам раскрыть преступление. Долгие годы жительница Кемеровской области не могла выйти на связь со своим братом, который жил в соседнем регионе. Последний раз родственники общались в 2010 году. Женщина не могла до него не дозвониться, не дописаться, в итоге решила навестить лично. В апреле она приехала в Черепановский район Новосибирской области, где жил ее родственник, и попыталась найти его там самостоятельно.

— Попытки оказались тщетными, тогда она обратилась с заявлением в местный отдел полиции, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Оперативники быстро нашли сожительницу пропавшего мужчины, та «плавала» в показаниях, а потом созналась: «Я его убила». Оказалось, преступление произошло в начале 2011 года. Останки погибшего уже найдены и отправлены на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU