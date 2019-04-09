Андрей Травников поручил составить список ветеранов, чьи дома нуждаются в ремонте

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-09T13:57:14+03:00

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Оргкомитет «Победа» провел заседание под руководством губернатора Андрея Травникова и определил главные направления подготовки к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также были намечены мероприятия на 75 годовщину.

— Времени немного, а круг задач, которые необходимо решить, очень широк. Это требует от нас четкости и собранности, ответственного отношения к организации мероприятий. Перед нами стоит еще одна важная задача — утвердить план мероприятий по подготовке и проведению юбилейной, 75-ой, годовщины Победы, — отметил Андрей Травников.

В этом году 1747 участников войны получат ежегодную выплату в размере 5000 рублей, на эти цели из бюджета выделят 8,7 млн рублей. Отдельное поручение губернатора — составить полный список ветеранов, нуждающихся в поддержке по ремонту жилья. Это необходимо максимально быстрого реагирования.

Важная часть празднования этого года — 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова. В Новосибирской области этой дате посвятят более 20 мероприятий. Также региональному министерству образования губернатор поручил оказать содействие в проведении «Диктанта Победы» 7 мая.

Справка КП

В 2018 году 37 ветеранов обеспечены жильем на общую сумму 54,8 млн рублей.

В 2019 году жильем обеспечат 20 ветеранов на общую сумму 33,8 млн рублей.

В 2018 году оказана мат. помощь по капитальному и текущему ремонту на сумму 8,4 млн рублей.

На установку памятников в 2018 году выделено 2,35 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU