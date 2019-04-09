Смотрите бесплатно новый сезон «Игры престолов» вместе с МТС ТВ!
Новые серии будут размещены в специальном каталоге FOXNOW в разделе «Видео по запросу» на следующий день после премьеры. Подписчики Домашнего и Спутникового ТВ МТС смогут смотреть премьерные серии каждый понедельник в 22.00 по московскому времени на 31-й кнопке.
При подключении к пакету «Базовый» сервиса МТС ТВ в период с 1 апреля по 31 мая пользователи также получат возможность в течение двух месяцев бесплатно смотреть более 130 телеканалов из 17 стран мира на 26 языках, а также дополнительный контент по запросу из обширной библиотеки фильмов и сериалов.
Для доступа к сервису необходимо установить приложение МТС ТВ с помощью каталогов GooglePlay, AppStore, WindowsStore или SmartTV либо подключиться к нему с помощью сайта www.mtstv.ru. Сервис позволяет подключить к одной учетной записи до пяти устройств.
По окончании промопериода абонентская плата составит 300 рублей в месяц. Для пользователей тарифа «Весь МТС супер ТВ» предусмотрена возможность получения скидки по акции «Скидка моей семье» на пять мобильных номеров МТС.
ИСТОЧНИК KP.RU