2019-04-09T13:06:23+03:00
Общество

Смотрите бесплатно новый сезон «Игры престолов» вместе с МТС ТВ!

Новые подписчики приложения МТС ТВ получат два месяца бесплатного доступа к широкому перечню контента, включая премьеру финальных серий саги «Игра престолов», на мобильных устройствах, в приложении Smart-TV и через web-браузеры
Поделиться:
Показ премьерных серий финального сезона сериала «Игра престолов» запланирован на 15 апреля.Показ премьерных серий финального сезона сериала «Игра престолов» запланирован на 15 апреля.
Изменить размер текста:

Новые серии будут размещены в специальном каталоге FOXNOW в разделе «Видео по запросу» на следующий день после премьеры. Подписчики Домашнего и Спутникового ТВ МТС смогут смотреть премьерные серии каждый понедельник в 22.00 по московскому времени на 31-й кнопке.

При подключении к пакету «Базовый» сервиса МТС ТВ в период с 1 апреля по 31 мая пользователи также получат возможность в течение двух месяцев бесплатно смотреть более 130 телеканалов из 17 стран мира на 26 языках, а также дополнительный контент по запросу из обширной библиотеки фильмов и сериалов.

Для доступа к сервису необходимо установить приложение МТС ТВ с помощью каталогов GooglePlay, AppStore, WindowsStore или SmartTV либо подключиться к нему с помощью сайта www.mtstv.ru. Сервис позволяет подключить к одной учетной записи до пяти устройств.

По окончании промопериода абонентская плата составит 300 рублей в месяц. Для пользователей тарифа «Весь МТС супер ТВ» предусмотрена возможность получения скидки по акции «Скидка моей семье» на пять мобильных номеров МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кто круче: 160 лучших кондитеров встретятся в Новосибирске
Бабушки-одуванчики: сотрудницы психбольницы обокрали пациентов на 2 миллиона рублей
Смычки и кожаные корсеты: три девушки забрались в горы, чтобы снять клип на песню Depeshe Mode
Среди белого дня: новосибирцев напугал разгуливающий по площади Ленина в балахоне и маске с рогами человек
Страшная находка: на озере Спартак нашли вмерзшее в лед тело женщины
ЧП во время проверки: в торговом центре на Зорге с потолка хлынула вода
Отобрали сумку с документами и сотовый телефон: двое мужчин вызвали такси и ограбили водителя.
Под Новосибирском подростки угнали автомобиль и продали его за 15 тысяч рублей
К дому не подъехать: новосибирские спасатели несли больного мужчину на руках по раскисшей грязи
«Это открыли шашлычный сезон»: Калининский район затянуло пугающей черной дымкой
Полмиллиарда на шесть детсадов: региональное правительство увеличит финансирование соцобъектов
«Выбила стекло и смяла заднюю часть»: бетонная плита рухнула с длинномера на пассажирский автобус
На скорости 140 км/ч: на площади Лунинцев «Субару», высекая искры, пролетел через кольцо и врезался в столб
Ехала в электричке: под Новосибирском в конце марта пропала женщина в красной куртке
Погода на день в Новосибирске: 9 апреля будет плюс 11 градусов
Попробуй приручить: разноглазый кот-великан ведет себя, как камень
Деньги, яблоки и варенье: после публикации «КП» медведям, брошенным цирком, собрали помощь