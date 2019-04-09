2019-04-09T12:30:57+03:00
Происшествия

Бабушки-одуванчики: сотрудницы психбольницы обокрали пациентов на 2 миллиона рублей

Следователи рассказали подробности кражи денег со счетов пациентов и показали видео с задержанием работниц психбольницы
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео: СКР по Новосибирской области.Стоп-кадр с видео: СКР по Новосибирской области.
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Все три женщины — бывшие медицинские работники и сейчас находятся под следствием.

— Новосибирские следователи возбудили уголовные дела по фактам хищения денег со счетов пациентов Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницей № 3». Как стало известно следствию, в 2016 году 64 -летняя заведующая отделением, 56-летняя специалист по социальной работе и 55-летняя старшая медицинская сестра «Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницей № 3» при помощи мобильного приложения одного из банков, решили воспользоваться беспомощностью пациентов. Они перевели со счетов, принадлежащих 7 пациентам больницы на ранее открытые на них самих счета. Таким образом они обналичили более 2 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По местам жительства и работы подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карты пациентов и документы, свидетельствующие о совершенном преступлении.

— По ходатайству следователя судом специалист по социальной работе сейчас находится под домашним арестом, заведующая отделением и медсестра — взяты под стражу, — добавили в ведомстве.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Задержание сотрудниц психбольницы в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU

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