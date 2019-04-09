Бабушки-одуванчики: сотрудницы психбольницы обокрали пациентов на 2 миллиона рублей
Все три женщины — бывшие медицинские работники и сейчас находятся под следствием.
— Новосибирские следователи возбудили уголовные дела по фактам хищения денег со счетов пациентов Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницей № 3». Как стало известно следствию, в 2016 году 64 -летняя заведующая отделением, 56-летняя специалист по социальной работе и 55-летняя старшая медицинская сестра «Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницей № 3» при помощи мобильного приложения одного из банков, решили воспользоваться беспомощностью пациентов. Они перевели со счетов, принадлежащих 7 пациентам больницы на ранее открытые на них самих счета. Таким образом они обналичили более 2 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По местам жительства и работы подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карты пациентов и документы, свидетельствующие о совершенном преступлении.
— По ходатайству следователя судом специалист по социальной работе сейчас находится под домашним арестом, заведующая отделением и медсестра — взяты под стражу, — добавили в ведомстве.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.
Задержание сотрудниц психбольницы в Новосибирске..
ИСТОЧНИК KP.RU