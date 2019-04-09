Кто круче: 160 лучших кондитеров встретятся в Новосибирске
Уже завтра на площадке Новосибирского Экспоцентра стартует главное событие Сибири для рестораторов и отельеров. Эксперты и профессионалы своей сферы обсудят современные тренды. Один из центральных вопросов «Готов ли Новосибирск накормить гостей Молодежного чемпионата мира по футболу?», один из спикеров по этой теме — звезда российского хоккея Дмитрий Затонский.
Программа конференции обширна — есть что увидеть и попробовать. Впервые на площадке пройдет Чемпионат Сибири по кулинарии, на нем встретятся 160 кондитеров и поваров. Также в программе — чемпионат Сибири по пицце.
Интересующимся гастрономическими новинками будет интересна выставка местных товаропроизводителей «Сделано у нас». Из интересных лекции и встреч для посвященных: «Гастрономический туризм, как направление экономики впечатлений», «Продвижение ресторана в соцсетях», «Как открыться очень быстро» и так далее.
Открытие конференции состоится завтра в 10.30, по адресу ул. Станционная, 104. Подробная программа здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU