Среди белого дня: новосибирцев напугал разгуливающий по площади Ленина в балахоне и маске с рогами человек
Странно одетого человека можно было встретить сегодня днем на площади Ленина
Кто и зачем скрывается за маской - остается загадкой. Фото: Елена Николаевна.
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В центре Новосибирска с приходом весны и тепла на улицу вышли не только сибиряки, но и всякая нечисть.
— На площади Ленина сегодня ходил вот такой персонаж в маске с рогами, похожий на черта, — поделилась приславшая фото подписчица «КП» — Новосибирск» Елена Николаевна.
При этом девушка не побоялась сделать фото пугающей фигуры со всех ракурсов.
Отметим, что в центре города новосибирцы часто могут встретить нестандартных героев. Так зимой сибиряки могли наблюдать танцующего на площади Ленина белого медведя.
Странный персонаж разгуливал сегодня возле Оперного театра. Фото: Елена Николаевна.
ИСТОЧНИК KP.RU