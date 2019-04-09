2019-04-09T10:30:45+03:00
Общество

Среди белого дня: новосибирцев напугал разгуливающий по площади Ленина в балахоне и маске с рогами человек

Странно одетого человека можно было встретить сегодня днем на площади Ленина
Надежда ЯРКОВА
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Кто и зачем скрывается за маской - остается загадкой. Фото: Елена Николаевна.Кто и зачем скрывается за маской - остается загадкой. Фото: Елена Николаевна.
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В центре Новосибирска с приходом весны и тепла на улицу вышли не только сибиряки, но и всякая нечисть.

— На площади Ленина сегодня ходил вот такой персонаж в маске с рогами, похожий на черта, — поделилась приславшая фото подписчица «КП» — Новосибирск» Елена Николаевна.

При этом девушка не побоялась сделать фото пугающей фигуры со всех ракурсов.

Отметим, что в центре города новосибирцы часто могут встретить нестандартных героев. Так зимой сибиряки могли наблюдать танцующего на площади Ленина белого медведя.

Странный персонаж разгуливал сегодня возле Оперного театра. Фото: Елена Николаевна.

Странный персонаж разгуливал сегодня возле Оперного театра. Фото: Елена Николаевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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