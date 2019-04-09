2019-04-09T08:44:21+03:00
Происшествия

ЧП во время проверки: в торговом центре на Зорге с потолка хлынула вода

По словам очевидца, в ТЦ проверяли пожарную сигнализацию, но отключить воду быстро не получилось, и она залила пол и стены в помещении
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".
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ЧП случилось сегодня днем в одном из торговых центров города во время проверки работы пожарной сигнализации.

— В ТЦ «Сибирь» на улице Зорге проверяли пожарную сигнализацию, но что-то пошло не так, остановить воду оперативно не получилось. Пришлось полностью отключать водоснабжение, — поделился приславший видео подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что сейчас в торговом центре устраняют последствия инцидента.

Пользователи соцсетей с пониманием и иронией отнеслись к произошедшему. Вот что они пишут о случившемся в комментариях:

— Тестировали одно, напоролись на другое, — замечает один.

— Это Россия, — добавляет второй.

— Это фиаско, — соглашается третий.

— Только ремонт сделали, — сокрушается четвертый.

Неудачный текст пожарной сигнализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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