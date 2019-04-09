ЧП во время проверки: в торговом центре на Зорге с потолка хлынула вода
ЧП случилось сегодня днем в одном из торговых центров города во время проверки работы пожарной сигнализации.
— В ТЦ «Сибирь» на улице Зорге проверяли пожарную сигнализацию, но что-то пошло не так, остановить воду оперативно не получилось. Пришлось полностью отключать водоснабжение, — поделился приславший видео подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Очевидец добавил, что сейчас в торговом центре устраняют последствия инцидента.
Пользователи соцсетей с пониманием и иронией отнеслись к произошедшему. Вот что они пишут о случившемся в комментариях:
— Тестировали одно, напоролись на другое, — замечает один.
— Это Россия, — добавляет второй.
— Это фиаско, — соглашается третий.
— Только ремонт сделали, — сокрушается четвертый.
Неудачный текст пожарной сигнализации.
ИСТОЧНИК KP.RU