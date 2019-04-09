Отобрали сумку с документами и сотовый телефон: двое мужчин вызвали такси и ограбили водителя.

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-09T10:11:26+03:00

Один из задержанных уже был судим. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Один из подозреваемых уже был судим

Изменить размер текста: A A

В городе участились нападения на водителей такси и в понедельник вечером, 8 апреля, в Калининском районе произошел очередной случай, закончившийся грабежом.

— Вчера около 21:30 возле дома по улице Учительская двое мужчин напали на водителя «Мазды», работавшего таксистом. Применив силу, они отобрали у него сумку с документами и сотовый телефон, после чего скрылись. Мужчина, в свою очередь, сообщил о случившемся в полицию. Приметы подозреваемых были тут же переданы патрульным нарядам, — рассказали в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.

Через некоторое время на улице Богдана Хмельницкого сотрудники ППС задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за кражу и разбой 30-летний житель Новосибирска и не судимый 23-летний житель районного поселка Коченево.

— Выяснилось, что они вызвали такси к дому по улице Учительской. По вызову приехал водитель «Мазды», они напали на него, отобрали вещи и скрылись с места, — добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело статье — грабеж. Похищенное изъято, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU