Под Новосибирском подростки угнали автомобиль и продали его за 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-09T07:41:54+03:00

«Дэу Нексия» похитили прямо из гаража, ущерб для владельца составил 140 тысяч рублей

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Кража произошла 7 апреля около двух часов ночи. Из гаража на улице Зеленой в селе Ирбизино неизвестные похитили автомобиль «Дэу Нексия». Хозяин сообщил в полицию.

Сотрудники вышли на предполагаемых угонщиков. Ими оказались подростки 16 и 17 лет. Один из подозреваемых, проживавший рядом с домом потерпевшего, украл из его гаража ключи от автомобиля. Когда подросткам понадобилось побывать в Карасуке, они открыли гараж и похитили автомобиль.

- Когда подросткам понадобилось побывать в Карасуке, они открыли гараж и похитили автомобиль, на котором сначала съездили в Карасук, а затем поехали в Баган, где продали украденную иномарку на СТО за 15 тысяч рублей, - сообщает областное управление МВД России.

Сейчас угонщики во всем признались, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU