Под Новосибирском подростки угнали автомобиль и продали его за 15 тысяч рублей
Кража произошла 7 апреля около двух часов ночи. Из гаража на улице Зеленой в селе Ирбизино неизвестные похитили автомобиль «Дэу Нексия». Хозяин сообщил в полицию.
Сотрудники вышли на предполагаемых угонщиков. Ими оказались подростки 16 и 17 лет. Один из подозреваемых, проживавший рядом с домом потерпевшего, украл из его гаража ключи от автомобиля. Когда подросткам понадобилось побывать в Карасуке, они открыли гараж и похитили автомобиль.
- Когда подросткам понадобилось побывать в Карасуке, они открыли гараж и похитили автомобиль, на котором сначала съездили в Карасук, а затем поехали в Баган, где продали украденную иномарку на СТО за 15 тысяч рублей, - сообщает областное управление МВД России.
Сейчас угонщики во всем признались, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU