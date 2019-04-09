2019-04-09T07:37:21+03:00
Общество

К дому не подъехать: новосибирские спасатели несли больного мужчину на руках по раскисшей грязи

Скорая помощь не смогла подъехать к дому и позвала на помощь спасателей
Надежда ЯРКОВА
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Врачи не смогли подъехать к дому из-за ужасного состояния дорог. Фото: МАСС.Врачи не смогли подъехать к дому из-за ужасного состояния дорог. Фото: МАСС.
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Бригада спасателей приехала на помощь врачам поздно ночью в Октябрьский район города, чтобы помочь с транспортировкой больного мужчины.

— Вчера в 23:08 на телефон оперативного дежурного поступила заявка от бригады врачей скорой помощи, которым требовалось содействие в эвакуации больного мужчины 1981 года рождения из частного дома на улицу Лесная в Октябрьский район. Частный дом, куда поступил вызов, находится на территории снт «Спутник-Плющихинский». Дорога к дому в плохом состоянии и у медиков не было возможности подъехать на автомобиле, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели и врачи приняли решение эвакуировать мужчину до машины скорой помощи на руках.

— На носилках, по раскисшей грязи, мужчину перенесли до машины скорой помощи, — отметили в ведомстве, добавив, что расстояние от дома до машины составило около 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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