«Это открыли шашлычный сезон»: Калининский район затянуло пугающей черной дымкой
В последние дни в городском воздухе скопились вредные примеси. Несмотря на это, черная дымка не испугала новосибирцев, а даже стала поводом для шуток в соцсетях.
— Небо над Калининским районом. Третий день вот такая картина. В чем дело? — задается вопросом подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Остроумные и не теряющие оптимизма сибиряки тут же стали шутливо отвечать ему. Вот что они пишут в комментариях по поводу черной дымки, окутавшей небо:
— Это открыли шашлычный сезон, — шутит один.
— Дороги чистят, — подхватывает второй.
— Иногда помыть окна после зимы помогает, сразу на улице яснее становиться, — продолжает тему третий.
— Мегаполис. Этим все сказано, — добавляет четвертый.
— Смог сэр! — подсказывает пятый.
Согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 9 апреля в Новосибирске метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей.
— Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный, — добавили синоптики.
ИСТОЧНИК KP.RU