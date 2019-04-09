2019-04-09T07:05:11+03:00
Общество

«Это открыли шашлычный сезон»: Калининский район затянуло пугающей черной дымкой

По словам очевидца, черный дым в небе над городом он наблюдает уже третий день
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня метеоусловия в городе способствуют накоплению вредных примесей.Сегодня метеоусловия в городе способствуют накоплению вредных примесей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В последние дни в городском воздухе скопились вредные примеси. Несмотря на это, черная дымка не испугала новосибирцев, а даже стала поводом для шуток в соцсетях.

— Небо над Калининским районом. Третий день вот такая картина. В чем дело? — задается вопросом подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Остроумные и не теряющие оптимизма сибиряки тут же стали шутливо отвечать ему. Вот что они пишут в комментариях по поводу черной дымки, окутавшей небо:

— Это открыли шашлычный сезон, — шутит один.

— Дороги чистят, — подхватывает второй.

— Иногда помыть окна после зимы помогает, сразу на улице яснее становиться, — продолжает тему третий.

— Мегаполис. Этим все сказано, — добавляет четвертый.

— Смог сэр! — подсказывает пятый.

Согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 9 апреля в Новосибирске метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей.

— Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный, — добавили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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