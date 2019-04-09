Полмиллиарда на шесть детсадов: региональное правительство увеличит финансирование соцобъектов
Поправки были внесены правительством Новосибирской области 8 апреля. С докладом об основных направлениях, требующих дополнительных средств, выступил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.
— Самое значительное направление увеличения расходов бюджета связано со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в том числе в сфере образования — на обеспечение ввода шести новых детских садов в Новосибирске будет направлено 537 млн рублей, — приводят данные из доклада в правительстве региона.
Также работа над спортивными, образовательными, культурными объектами будет вестись в районах области: Колыванском, Новосибирском, Барабинском и других.
Пока пройден только первый этап по согласованию изменений бюджета. В правительстве их приняли, теперь очередь регионального парламента. Документ будет рассмотрен на очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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