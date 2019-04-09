Полмиллиарда на шесть детсадов: региональное правительство увеличит финансирование соцобъектов

СЕГОДНЯ 06:30 2019-04-09T06:30:04+03:00

В Новосибирской области принимают поправки в бюджет для постройки шести детсадов в городе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для этого необходимо принять поправки в бюджет

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Поправки были внесены правительством Новосибирской области 8 апреля. С докладом об основных направлениях, требующих дополнительных средств, выступил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

— Самое значительное направление увеличения расходов бюджета связано со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в том числе в сфере образования — на обеспечение ввода шести новых детских садов в Новосибирске будет направлено 537 млн рублей, — приводят данные из доклада в правительстве региона.

Также работа над спортивными, образовательными, культурными объектами будет вестись в районах области: Колыванском, Новосибирском, Барабинском и других.

Пока пройден только первый этап по согласованию изменений бюджета. В правительстве их приняли, теперь очередь регионального парламента. Документ будет рассмотрен на очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU