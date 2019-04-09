«Выбила стекло и смяла заднюю часть»: бетонная плита рухнула с длинномера на пассажирский автобус
Вчера в Кировском районе произошло нестандартное ДТП: водитель длинномера неожиданно «выгрузил» плиты на автобус с пассажирами.
— На Бронном переулке, около остановки «Разъезд», рухнувшая с тягача Scania бетонная плита, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть у автобуса ПАЗа, ехавшего по маршруту №227. Осколки конструкции разлетелись по проезжей части и полностью заблокировали проезд транспорта на этом участке, — поделился очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Информации о пострадавших нет. По другим данным, в аварии пострадал один из пассажиров автобуса, которого придавило бетонной плитой.
В обстоятельствах ДТП теперь разбирается прокуратура.
— В связи с произошедшей аварией проводится проверка. Также органы прокуратуры проверят соблюдение правил при перевозке крупногабаритного груза, — добавили в ведомстве.
Водитель длинномера «выгрузил» плиты на автобус в Кировском районе..
ИСТОЧНИК KP.RU