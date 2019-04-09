2019-04-09T07:17:47+03:00
Происшествия

«Выбила стекло и смяла заднюю часть»: бетонная плита рухнула с длинномера на пассажирский автобус

Сорвавшиеся с грузового автомобиля бетонные плиты заблокировали проезд на Бронном переулке [видео]
Надежда ЯРКОВА
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Плиты рухнули с длинномера на пассажирский автобус.Плиты рухнули с длинномера на пассажирский автобус.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вчера в Кировском районе произошло нестандартное ДТП: водитель длинномера неожиданно «выгрузил» плиты на автобус с пассажирами.

— На Бронном переулке, около остановки «Разъезд», рухнувшая с тягача Scania бетонная плита, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть у автобуса ПАЗа, ехавшего по маршруту №227. Осколки конструкции разлетелись по проезжей части и полностью заблокировали проезд транспорта на этом участке, — поделился очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Информации о пострадавших нет. По другим данным, в аварии пострадал один из пассажиров автобуса, которого придавило бетонной плитой.

В обстоятельствах ДТП теперь разбирается прокуратура.

— В связи с произошедшей аварией проводится проверка. Также органы прокуратуры проверят соблюдение правил при перевозке крупногабаритного груза, — добавили в ведомстве.

Водитель длинномера «выгрузил» плиты на автобус в Кировском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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