2019-04-09T05:42:03+03:00
Происшествия

На скорости 140 км/ч: на площади Лунинцев «Субару», высекая искры, пролетел через кольцо и врезался в столб

В аварии в Железнодорожном районе пострадали водитель иномарки, и девушка-пассажирка [видео]
Надежда ЯРКОВА
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В машине оказалась зажата пассажирка "Субару".В машине оказалась зажата пассажирка "Субару".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Седан Subaru Legacy B4 ехал со стороны улицы Гоголя в сторону железнодорожного вокзала и на площади Лунинцев, не сбавляя скорости, влетел на полном ходу на кольцо, после чего врезался в столб. Видео с моментом аварии попало на видеокамеры.

— Сегодня в час ночи водитель 1991 года рождения за рулем Subaru Legacy B4 ехал по улице Челюскинцев со стороны Советской в сторону Ленина. Возле дома №17 по улице Челюскинцев, он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. В аварии водитель получил травмы и рану головы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Также серьезно пострадала пассажирка 2000 года рождения. Девушка с ушибом головного мозга, ушибом легких и переломом позвоночника также в тяжелом состоянии была госпитализирована, — рассказал «КП» — Новосибирск» инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

По словам очевидцев аварии, на момент прибытия спасателей в автомобиле была зажата девушка без сознания.

— С помощью специальных инструментов ее вызволили из покореженного автомобиля и госпитализировали. Водитель «Субару» находился в шоковом состоянии, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Водитель объяснил, что у машины отказали тормоза. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель объяснил, что у машины отказали тормоза.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам водителя, у машины отказали тормоза.

Инспекторы ГИБДД предположили, что на момент аварии скорость седана была около 120-140 км/ч.

Жесткая авария "Субару" на площади Лунинцев..

ИСТОЧНИК KP.RU

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