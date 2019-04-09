На скорости 140 км/ч: на площади Лунинцев «Субару», высекая искры, пролетел через кольцо и врезался в столб
Седан Subaru Legacy B4 ехал со стороны улицы Гоголя в сторону железнодорожного вокзала и на площади Лунинцев, не сбавляя скорости, влетел на полном ходу на кольцо, после чего врезался в столб. Видео с моментом аварии попало на видеокамеры.
— Сегодня в час ночи водитель 1991 года рождения за рулем Subaru Legacy B4 ехал по улице Челюскинцев со стороны Советской в сторону Ленина. Возле дома №17 по улице Челюскинцев, он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. В аварии водитель получил травмы и рану головы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Также серьезно пострадала пассажирка 2000 года рождения. Девушка с ушибом головного мозга, ушибом легких и переломом позвоночника также в тяжелом состоянии была госпитализирована, — рассказал «КП» — Новосибирск» инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По словам очевидцев аварии, на момент прибытия спасателей в автомобиле была зажата девушка без сознания.
— С помощью специальных инструментов ее вызволили из покореженного автомобиля и госпитализировали. Водитель «Субару» находился в шоковом состоянии, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Водитель объяснил, что у машины отказали тормоза.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
По словам водителя, у машины отказали тормоза.
Инспекторы ГИБДД предположили, что на момент аварии скорость седана была около 120-140 км/ч.
Жесткая авария "Субару" на площади Лунинцев..
ИСТОЧНИК KP.RU