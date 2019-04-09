2019-04-09T04:05:00+03:00
Общество

Без вестей с конца марта: под Новосибирском ищут женщину в красной куртке

Последний раз пропавшую Ирину Требушинину видели больше 10 дней назад, и с тех пор ее местонахождение неизвестно
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячка пропала 29 марта. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Сибирячка пропала 29 марта. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 28-летнюю Ирину Вячеславовну Требушинину, проживающую в Тогучинском районе Новосибирской области. В последний раз ее видели 29 марта на станции Изынский.

— Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серые, волосы черные, до плеч, прямые. Была одета в красную куртку, черные брюки, черные кроссовки, шапку в красно-белую полоску, — говорится в ориентировке.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Ирина Требушинина, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

В последний раз её видели на станции Изынская. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

В последний раз её видели на станции Изынская. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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