Погода на день в Новосибирске: 9 апреля будет плюс 11 градусов

СЕГОДНЯ 03:32 2019-04-09T03:32:04+03:00

Сегодня в городе будет сухо и тепло. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 11 градусов, возможна небольшая облачность, осадков не ожидается.

— Во вторник, 9 апреля в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем будет плюс 9-11 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, в пригороде до минус 7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков, местами дымки. Дневная температура ожидается в пределах плюс 4-9 градусов, местами до плюс 14 градусов, ночная будет около минус 4- плюс 1 градусов, местами будут заморозки до минус 10 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с температурой днем до плюс 10 градусов и до минус 1 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, с каждым днем будет постепенное потепление, которое к выходным составит до плюс 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU