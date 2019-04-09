2019-04-09T03:32:04+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 9 апреля будет плюс 11 градусов

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 9 апреля
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе будет сухо и тепло.Сегодня в городе будет сухо и тепло.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет тепло до плюс 11 градусов, возможна небольшая облачность, осадков не ожидается.

— Во вторник, 9 апреля в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем будет плюс 9-11 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, в пригороде до минус 7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков, местами дымки. Дневная температура ожидается в пределах плюс 4-9 градусов, местами до плюс 14 градусов, ночная будет около минус 4- плюс 1 градусов, местами будут заморозки до минус 10 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с температурой днем до плюс 10 градусов и до минус 1 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, с каждым днем будет постепенное потепление, которое к выходным составит до плюс 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это открыли шашлычный сезон»: Калининский район затянуло пугающей черной дымкой
Полмиллиарда на шесть детсадов: региональное правительство увеличит финансирование соцобъектов
«Выбила стекло и смяла заднюю часть»: бетонная плита рухнула с длинномера на пассажирский автобус
На скорости 140 км/ч: на площади Лунинцев «Субару», высекая искры, пролетел через кольцо и врезался в столб
Ехала в электричке: под Новосибирском в конце марта пропала женщина в красной куртке
Попробуй приручить: разноглазый кот-великан ведет себя, как камень
Деньги, яблоки и варенье: после публикации «КП» медведям, брошенным цирком, собрали помощь
Головой в глаз и дерущиеся девушки: охранники пострадали от рук буйных посетителей в барах Новосибирска
«Как будто газонокосилкой стригли»: сибирячке сделали кривую стрижку в модной японской парикмахерской
Визги и брызги: белым медвежатам в зоопарке пустили воду в бассейн
«Мы – золотые люди. Танцуем и шалим»: парочка измазалась краской и устроила танцы в новосибирских ТЦ
Пользовалась беспомощностью: сотрудница психбольницы украла со счетов пациентов более 700 тысяч рублей
Вода, похожая на нефть: под Новосибирском черную жижу из-под крана признали пригодной к пище
В метрополитене нашли романтика-машиниста, посадившего девушку управлять поездом
«Кровь еще свежая»: под Новосибирском нашли разбитый кроссовер и документы на хозяйку машины
Оттаявшая опасность: новосибирец насчитал с десяток шприцов и бычков, разбросанных возле детской площадки
Затор в Ленинском районе: девушка на кроссовере устроила ДТП с «Мерседесом» около трамвайных путей
Вышел из дома и пропал: новосибирские волонтеры объявили о поиске жителя Искитима
Погода на день в Новосибирске: 8 апреля потеплеет до плюс 9 градусов
«Выпивала. Не помнит, как ребенка потеряла» - пьяная мамаша не заметила, как пропал ее трехлетний сын
«Вышел из поезда и пропал»: тело мужчины, которого искали полицейские, нашли в реке
«Пройти мимо я не мог»: «Комсомолка» отыскала героя, задержавшего человека с ножом
Катаясь на снегоходе, трое новосибирцев провалились в воду
Мужчины – жертвы домашнего насилия: в МВД рассказывают, как от новосибирских женщин страдают их мужья
Сделай ей тартар: мужчина из Новосибирска приготовит Эвелине Бледанс блюдо из селедки
Угрожал ножом: мужчина ограбил цветочный магазин в Новосибирске
Тому, кто выдаст убийц, гарантируют награду: МВД продолжает искать преступников, которые на пляже расправились со школьником