Попробуй приручить: разноглазый кот-великан ведет себя, как камень

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-08T16:02:01+03:00

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Его внешность приковывает взгляд: абсолютно белый кот с разными глазами: один янтарный, другой голубой. Но характер у этого питомца очень необычный — он боится всего, что связано с игрой. От мячиков забивается под диван, убегает от фантиков на веревочке. Во всем виновата непростая судьба: родился кот в «нехорошей квартире» сибирячки-кошатницы. Пожилая женщина держала дома сначала только пару питомцев, но очень быстро они расплодились…

— Мы увидели сообщение о котах в захламленной квартире на форуме, поехали спасать животных. В сентябре выловили четырех, среди которых был этот красавец. Дали ему кличку — Север, — рассказывает зоозащитник Светлана Удальева.

Известно, что более 20% котов с голубыми глазами страдают тугоухостью. Но, по мнению волонтеров, этот кот все-таки реагирует на звук. Определить это сложно из-за того, что кот совершенно не социализирован, он боится человека.

— Если его взять на руки, он просто замрет. Его можно будет перекладывать с одной стороны на другую, как камень. Он сожмется и не будет шевелить даже лапкой, — говорит Светлана.

Тем не менее, сейчас Север понемногу начинает адаптироваться. С интересом начинает смотреть на игрушки, кладет голову на ногу волонтеру, как собака. Но погладить его по-прежнему невозможно.

— Север воспитан, он с первого дня начал ходить в лоток. Заметно, что он очень нежный, просто еще пугливый. В нем нет ни капли агрессии, — описывает питомца зоозащитник.

Если вы готовы приручить этого разноглазого красавца, обращайтесь по телефону 8-913-771-33-86.

Возьмешь его на руки - он не шелохнется. Фото: Оксана СЕРИКОВА

Запас нежности у кота гигантский. Фото: Оксана СЕРИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU