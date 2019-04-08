Деньги, яблоки и варенье: после публикации «КП» медведям, брошенным цирком, собрали помощь

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-08T14:23:57+03:00

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В Новосибирске цирковым медведям, которые голодали, жили в холоде и без света, собрали деньги. После публикации «КП» на счет дрессировщиков Герасимовых пришло более 84 тысяч рублей.

— Мы оплатили счет за электричество, теперь в гараже у мишек тепло и светло, — рассказала КП-Новосибирск Марина Герасимова, дрессировщица. — Также спасибо тем, кто привез нам фрукты и овощи. Ребята, которые торгуют этим, везли целыми ящиками. Яблоки, мед, семечки, варенье из черной смородины... Вот такой пир был у нас!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701867" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы накормили голодных цирковых медведей.

Кстати, косолапые артисты попробовали варенье и семечке впервые.

Подарки косолапым артистам.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

— Джульетта отказалась от варенья и семечек, также семечки не поняла Кассандра, остальные с удовольствием ели, — рассказывает о медвежьей реакции на новые блюда Герасимова.

Угощения для мишек.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, дрессировщики Герасимовы с пятью медведицами гастролировали по стране. Но в последние годы с заказами напряженка. Герасимовы уверены, что дело в общественном мнении: люди все чаще обвиняют циркачей в «пытках» животных. В итоге у артистов кончились деньги на содержание мишек, а из-за долга за свет звери содержались в гараже в холоде, без электричества. Через «Комсомолку» дрессировщики обратилась к властям с просьбой пожертвовать их питомцам овощную санкционку. Но в Россельхознадзоре объяснили, что так поступить с запрещенными яблоками и грушами не позволяет закон. Зато нашлись отзывчивые новосибирцы, которые все-таки помогли цирковым животным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701421" frameborder="0"></iframe> Новосибирская семья пытается прокормить медведей, которые не нужны цирку.

ИСТОЧНИК KP.RU